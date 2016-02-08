Aksesuvar
İyi yolculuklar
Erkekler arabalarının motor sesini, biz kadınlar dikiş makinelerimizin tıkırtısını severiz.
Erkekler arabalarının motor sesini, biz kadınlar dikiş makinelerimizin tıkırtısını severiz.
Büyük Beden
Özel Tasarım
EL İŞİ
Makyaj çantası
Önünüzde uzun bir gece var, ara ara makyaj tazelemek şart. Lazım olan acil makyaj malzemeleri için de ufak bir makyaj çantası gerekli tabii!
Önünüzde uzun bir gece var, ara ara makyaj tazelemek şart. Lazım olan acil makyaj malzemeleri için de ufak bir makyaj çantası gerekli tabii!
Yaşasın yeni yıl
Yılbaşı kapımızda: Bu şeker takvimle yeni yıl heyecanını bir ay önceden başlatın, her gün için ufak bir sürpriz hazırlayın!
Yılbaşı kapımızda: Bu şeker takvimle yeni yıl heyecanını bir ay önceden başlatın, her gün için ufak bir sürpriz hazırlayın!
Saç bandı
90’lardan sıcak selamlar: Bu kadife kurdeleler her tarzı tamamlayan son dakika hoşlukları olarak çok moda.
90’lardan sıcak selamlar: Bu kadife kurdeleler her tarzı tamamlayan son dakika hoşlukları olarak çok moda.